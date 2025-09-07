Athletic Club Palermo, 0 - 0 a Messina con rimpianti ​​

Inizia con un pareggio l’avventura dell’Athletic Club Palermo in Serie D: per i nerorosa uno 0 – 0 nel derby contro l’Acr Messina, club retrocesso dalla Serie C. Un punto utile in trasferta e in casa di una big del calcio siciliano, ma c’è un po’ di rammarico per non aver centrato la vittoria.

Match all’insegna dell’equilibrio con i nerorosa che hanno provato dal primo minuto a portare a casa quella che sarebbe stata la prima storica vittoria in Serie D. Il Messina si è ben difeso e con questo pareggio ha provato a riscattare il disastroso inizio di stagione in Coppa Italia Serie D con la sconfitta per 5 – 0 in casa della Vigor Lamezia.

Il prossimo impegno dell’Athletic sarà in casa: i nerorosa affronteranno la Vigor Lamezia domenica 14 settembre alle ore 15.





IN AGGIORNAMENTO

Le formazioni ufficiali

Acr Messina: Sorrentino, De Caro, Trasciani, Orlando, Maisano, Clemente, Garufi, Zucco, Bombaci, Reis, Roseti.

Athletic Club Palermo: Greliak, Torres, Crivello, Mazzotta, Micoli, Varela, Bonfiglio, Anzelmo, Bustos, Faccetti, Rampulla.