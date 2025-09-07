Athletic Palermo, Ferraro: "C'è rammarico ma ci teniamo stretto il punto" ​​

Emanuele Ferraro commenta il pareggio raggiunto dal suo Athletic Club Palermo in casa del Messina, risultato finale 0 – 0. L’allenatore si è detto soddisfatto ma con qualche rammarico perché il match si sarebbe potuto vincere.

“Sicuramente c’è rammarico, perché il campo ha dimostrato che, se fossimo stati più cattivi e concreti in avanti, avremmo potuto segnare – afferma -. Il dispiacere è solo per il gol mancato, perché l’atteggiamento della squadra è stato più che positivo”.

“Sapevamo che ci attendeva una partita difficile; mi aspettavo qualcosa in più nella ripresa – continua Ferraro -, quando avevamo l’obbligo di osare maggiormente. Però mi porto a casa questo punto, ce lo teniamo stretto e continuiamo a lavorare”.





