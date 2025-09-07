Italia, Gattuso: "Sfortunati a beccare Israele, fa male vedere cosa sta succedendo" ​​

“Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo”. Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport alla vigilia dell’importante match di qualificazioni ai mondiali 2026 che gli azzurri giocheranno contro Israele.

Il ct non ribadisce: “Mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire”.

Sugli avversari incontrati: “Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Israele viene da sei vittorie e una sconfitta, non meritava di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile”.



