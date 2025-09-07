Palermo, sconfitta per Pohjanpalo e Joronen: la Finlandia perde 3 - 1 in Polonia ​​

Si complica il cammino verso i mondiali della Finlandia di Pohjanpalo e Joronen. I due calciatori del Palermo sono stati titolari e hanno giocato 90′ nella pesante sconfitta subita dai finlandesi con il risultato di 3 – 1.

Nessuna responsabilità particolare da parte di Joronen nei gol presi dalla Finlandia: le reti sono state segnate al 27′ da Cash, al 47′ da Lewandowski e al 55′ da Kaminski. A niente è servita la rete di Kallman all’88’.

La Finlandia è adesso al terzo posto con 5 partite giocate, mentre la Polonia è seconda con tre punti in più. Al primo posto, a pari punti con i polacchi c’è l’Olanda, che ha però giocato una partita in meno.





LEGGI ANCHE

SERIED, L’ATHLETIC CLUB PALERMO PAREGGIA A MESSINA

SERIE D GIRONE I, I RISULTATI DELLA 1a GIORNATA