Serie D girone I, 1a giornata: in campo l’Athletic Palermo contro il Messina
In campo l’Athletic Palermo di Ferraro che per la prima gloriosa gara in Serie D incontra il Messina di Romano. C’è anche il Gela a Savoia e il derby tra Ragusa e Enna. Reggina in trasferta contro Castrumfavara.
IL PROGRAMMA
Messina – Athletic Palermo: ore 15.00
Gelbison – Sambiase: ore 15.00
Savoia – Gela: ore 15.00
Ragusa – Enna: ore 15.00
Vibonese – Paternò: ore 15.00
Castrumfavara – Reggina: ore 16.00
Igea Virtus – Sancataldese: ore 16.00
Nissa – Milazzo: ore 16.00
Vigor Lamezia – Acireale: ore 16.00