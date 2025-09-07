Catania, poker al Monopoli. Toscano: "Mi diverto ad allenare questa squadra" ​​

Il Catania di Mimmo Toscano cala il poker e travolge il Monopoli con un netto 4 – 0, confermando la vetta della classifica e accendendo l’entusiasmo del “Massimino”. Una vittoria che pesa, perché i rossazzurri non solo mantengono il primo posto, ma mostrano maturità e cinismo: attendere, colpire e poi dilagare. Toscano sorride, il pubblico sogna: il Catania si candida sempre di più a protagonista assoluto del campionato.

Al termine della gara, l’allenatore rossazzurro si è presentato in sala stampa soddisfatto ma realista: “Abbiamo mostrato tanto carattere, il risultato fa pensare a una partita facile, ma non lo è stata. Ci hanno fatto correre tanto, difendevano bene e solo con un piazzato potevamo sbloccarla. Abbiamo anche saputo soffrire. I cambi hanno dato una mano grossa perché hanno qualità. Dopo tre partite non potevamo già perdere equilibrio: dobbiamo andare a mille sempre”.

“Giocatori forti, mi diverto ad allenarli”

Il tecnico ha poi fatto il punto sugli uomini a disposizione, soffermandosi sulle emergenze di centrocampo: “Abbiamo dovuto trovare soluzioni, speriamo di recuperare Di Tacchio la prossima settimana. Celli ha avuto un fastidio e non volevamo rischiare. La rosa è ampia e i sostituti rispondono sempre presenti“.





Toscano ha parlato anche di singoli: “Caturano non è al 100%, se fosse servito l’avrei messo, ma i giocatori forti sono tanti e mi diverto ad allenarli tutti. Questa è la cosa che mi rende più contento: mi diverto a spronarli, perché ascoltano e vanno forte. Pieraccini? Lo volevo a Catania a tutti i costi, incarna la mentalità che cerco. Per il resto è presto, pensiamo al Cosenza: sarà un campionato di costanza, nel miglioramento delle prestazioni e dei risultati”.

