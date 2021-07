MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il bomber Lorenzo Lucca è pronto a cambiare aria in direzione Pisa. L’addio è ormai nell’aria e ieri l’attaccante non ha neanche svolto l’allenamento con i compagni a causa di un fastidio al ginocchio: il club non ha voluto rischiare il calciatore praticamente ceduto. Sul piatto: 2 milioni di euro.

Con il ricavato Castagnini si prepara a prendere Cianci del Teramo. Secondo il Giornale di Sicilia infatti, lui più di Pandolfi (che invece è attratto dalla Serie B) è l’obiettivo rosanero, mentre Fella attende la firma lunedì.

Tiene banco sempre il discorso esuberi, con Saraniti che ha salutato su Instagram e Broh, Crivello e Somma che restano in stand-by. Sicuramente già da stasera non ci sarà più Lucca, pronto a firmare un contratto di cinque anni con la nuova società.

