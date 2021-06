Per il ritiro estivo i rosanero dovranno cercare un luogo che non sia l’ex convento di Petralia Sottana sulle Madonie. La struttura è stata infatti concessa all’Asp per gli uffici amministrativi del distretto a causa dell’emergenza sanitaria: è diventata un centro nevralgico della lotta al virus.

Dallo scorso novembre l’ospedale locale è diventato un Covid center e, a meno di trovare altri possibili alloggi in zona, un terzo ritiro appare di difficile realizzazione. Qualche dubbio deriva anche dall’impianto in cui i rosa hanno tenuto gli allenamenti. Per gli addetti ai lavori non sarebbe ottimale per le preparazioni.





Per questo motivo si cominciano a varare altre soluzioni. Ancora nessuna decisione è stata presa ma un’idea sarebbe organizzare il ritiro fuori dalla Sicilia, in Calabria. Così il Palermo si ritroverebbe con varie squadre di livello da affrontare nei test, come Crotone, Reggina, Catanzaro e Vibonese.

