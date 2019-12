Il mercato tra società dilettanti si è chiuso lunedì 23 dicembre alle ore 19 e il Palermo non ha mosso nessuna pedina. Il 2 gennaio si riparte con quello dei professionisti e l’obiettivo per la dirigenza rosa è piazzare almeno un colpo.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, fa il punto della situazione per quanto riguarda i movimenti di mercato del Palermo. La priorità è quella di trovare un sostituto di Santana e il nome di Roberto Floriano comincia a prendere quota.

Floriano è un esterno offensivo del Bari che sta trovando poco spazio con la sua squadra in Serie C ma che l’anno scorso è stato decisivo per la promozione. Su di lui ci sono anche altre squadre come Foggia e Audace Cerignola. Il giocatore sarebbe però stato proposto al Palermo; Sagramola e Castagnini starebbero valutando il profilo con interesse.

Il Palermo, quindi, cerca un profilo d’esperienza per l’attacco e sembra questo l’unico colpo in programma. Per altri movimenti si attenderà lo svolgimento del mercato ed eventuali sviluppi.

LEGGI ANCHE

CALANDRA: “IL PALERMO È PIÙ FORTE DEL SAVOIA”

L’INTERVISTA A DI PIAZZA

CALCIOMERCATO SERIE D, TUTTI I TRASFERIMENTI