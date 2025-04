GdS – “Palermo, play-off da blindare: a Bari la prima finale”

Tre scontri diretti in trasferta e altri tre abbordabili in casa. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Palermo deve accelerare in vista del rush finale e il primo obiettivo è blindate i playoff definitivamente. Ma non solo.

Poi, deve migliorare la posizione di classifica. Bisogna, insomma, evitare “un piazzamento al settimo o all’ottavo posto, che comporterebbe un turno preliminare con sfida secca in trasferta e la vittoria come unico risultato”, si legge sul Giornale di Sicilia.

Si parte dalla gara di venerdì col Bari che consentirebbe di “piazzare l’allungo decisivo ed eliminare una diretta concorrente”. Poi, in esterna ci sono il Catanzaro, in leggera flessione e a +2 sui rosa, e il Cesena. In viale del Fante i rosa attendono, invece, Carrarese, Südtirol e Frosinone.