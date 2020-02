“Scatto in avanti verso la promozione in Serie C“. Inizia così il racconto della partita Cittanovese – Palermo di Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia. I rosa, infatti, si portano a casa tre punti al termine di un pomeriggio indimenticabile.

Una gara piena di colpi di scena e unica nella stagione; mai il Palermo, infatti, aveva segnato quattro gol in trasferta, mai aveva giocato con tanta grinta reagendo agli episodi negativi. In dieci uomini e in condizioni ambientali avverse, i rosa hanno tirato fuori gli attributi.

La Cittanovese ha dimostrato di essere una squadra molto abile, soprattutto tra le mura amiche. L’intensità del palleggio dei padroni di casa, in un campo stretto e “lento”, ha messo in difficoltà i rosanero, soprattutto nei primi minuti. Il Palermo è cresciuto col passare dei minuti.

È stato Peretti, poi, a segnare il gol del 2 – 3, per poi esplodere di gioia; una felicità incontenibile e meritata per un ragazzo che si sta guadagnando gli elogi sul campo. A chiudere la gara ci pensa Floriano, su un nuovo assist in contropiede di Ficarrotta.

