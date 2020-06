Il Palermo continua la ricerca dell’allenatore per il prossimo campionato ma i profili maggiormente ambiti dal club rosa sono impegnati nei tornei ancora in corso, soprattutto la Serie B.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta che il sogno è Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella e stimatissimo da Castagnini e Sagramola, dato che hanno lavorato insieme a Brescia. Il tecnico ha un contratto fino al 2021 con la società ligure ed è difficile che possa “scendere” di categoria. Il Palermo, però, ci proverà fino all’ultimo.







Un altro nome dalla Serie B è quello di Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia. Anche per lui, però, il futuro potrebbe essere in cadetteria e non in Serie C. La strategia del Palermo, in tutti i casi, è quella di attendere, anche perché le alternative non mancano.

Sono al vaglio, infatti, anche i profili di Calori e Scienza del Monopoli, che a differenza dei nomi elencati prima non hanno vinto il campionato di Serie C.

