“Ancora una volta santa panchina. I cambi a partita in corso si rivelano fondamentali per il Palermo“. Inizia con queste parole la disamina di Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia. Boscaglia, infatti, ha il merito di aver scelto i cambi giusti al momento giusto: come quello di Rauti che contro la Cavese è valso una vittoria.

Una “prassi” consolidata quella dell’allenatore che ritrova molti gol dai subentrati, marcature che hanno permesso di cambiare volto ai match. Il Palermo ha segnato 6 gol dalla panchina, solo la Ternana ha fatto meglio a quota 7. Senza il contributo di queste reti i rosa avrebbero 8 punti in meno.





Il capocannoniere che segna a gara in corsa è Lucca: dei 4 gol segnati, 3 sono stati realizzati partendo dalla panchina. Anche se, paradossalmente, l’unico gol del giovane attaccante che ha portato i tre punti in tasca è quello contro la Casertana. Nell’ultimo match, invece, ci ha pensato Rauti.

