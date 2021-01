Il Palermo oggi torna in campo per preparare l’ultimo match del girone di andata contro la Virtus Francavilla. E, intanto, gli infortunati, ieri, hanno proseguito con le terapie, come riportato dal Giornale di Sicilia. A tal proposito sono da valutare ancora le condizioni di Floriano che ha saltato la convocazione a Cava de Tirreni per un affaticamento muscolare al flessore destro.

Le sue condizioni non appaiono gravi, ma oggi verranno effettuati ulteriori test per programmare il suo recupero con annesso rientro in gruppo. Discorso diverso quello che riguarda Corrado. Anche il terzino non è stato convocato contro la Cavese, ma il suo recupero appare imminente visto che giovedì è stato schierato nella partitella di allenamento.





Marconi e Almici, invece, non sono ancora disponibili e continueranno le terapie. Boscaglia, quindi, dovrà rinunciare al contributo dei due calciatori per la prossima sfida contro la Virtus Francavilla.

