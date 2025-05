GdS – “Palermo, Vanoli è più di un’idea”. “Pierozzi e Lund non bastano, caccia agli esterni”

Prosegue il “totoallenatori” del Palermo, con il club che prosegue i contatti per trovare la soluzione migliore al post-Dionisi. Alberto Gilardino, ex Palermo, rimarrebbe una delle piste più calde secondo il Giornale di Sicilia e i contatti tra le parti proseguirebbero fruttuosi con l’impressione che ci sia reciproco apprezzamento.

Ma nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il nome di Vanoli del Torino, in scadenza il prossimo 30 giugno. Ci sarebbe un’opzione per il rinnovo, ma i dissidi di fine campionato col club rendono la pista ardua: una separazione potrebbe aprire quindi scenari per il Palermo visto che l’ingaggio da 1 milione non rappresenta un ostacolo.

Sullo sfondo ci sarebbero anche Pecchia e Inzaghi. Sul quotidiano anche la ricerca degli esterni. Pierozzi e Lund possono avere una possibilità di conferma, ma… non bastano. Il mercato dovrà intervenire per trovare due pedine appropriate, in grado di giocare titolari senza dover per forza adattarsi.