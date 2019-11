“Il Palermo potrebbe affrontare la trasferta di Palmi senza i suoi tifosi al seguito“. Così scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia per spiegare la situazione nella settimana che porta alla sfida contro la Palmese.

La causa sarebbe un’altra partita, già oggetto di determinazione da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive: Catanzaro – Catania. I tifosi del Catania potranno andare in trasferta e potrebbero andare in contatto con gli eventuali tifosi rosa in Calabria.

A Palmi attendono notizie dalla Prefettura per attivare la vendita di biglietti del settore ospiti ma non sarebbe da escludere che per evitare la coincidenza tra le due trasferte venga disposto il divieto per i tifosi rosa.

La coincidenza d’orario tra la partita del Catania e quella del Palermo non c’è, i rosa giocano alle 14.30 mentre gli etnei alle 20.45, ma i percorsi dei viaggi si potrebbero intersecare.

