Nel Palermo c’è sempre meno spazio per i ‘reduci’ della Serie D. Tre di loro sono inutilizzati, uno non mette piede in campo dalla terza giornata e gli altri due, benché schierati col contagocce, sono i soli ad aver avuto un minimo di spazio in questi mesi.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che Doda e Peretti (entrambi con un altro anno di contratto) dovrebbero già salutare nella sessione invernale di calciomercato anche se non occupano posti in lista essendo ‘under’.

Anche Accardi non occupa slot essendo una ‘bandiera’ ma l’unico a ripartire dai dilettanti dopo il fallimento non ha ancora messo piede in campo, tra sei mesi ha il contratto in scadenza e a gennaio potrebbe essere ceduto.

Lancini ha il contratto in scadenza a giugno e anche lui ha trovato pochissimo spazio; l’ultima presenza rimane quella della sconfitta con l’Ascoli. Pochi minuti, specialmente ultimamente, anche per Floriano, mentre quello che ha giocato più è Crivello, in estate a un passo dall’esclusione.

