MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Non c’è dubbio che la batosta subita giovedì sera a Rovetta debba far riflettere“. Giovanni Di Marco analizza la situazione in casa Palermo tra le pagine de Il Giornale di Sicilia, sottolineando come dalle parole di Baldini si evinca che il club rosanero dovrà fare mercato”.

“Dando per fatti Elia e Sala, mancano un difensore centrale, due centrocampisti e un attaccante“. Inoltre, questi nuovi acquisti non dovranno esser comprimari, ma potenziali titolari.

Per fare ciò, il Palermo dovrà però vendere qualche esubero: sono infatti 17 su 18 a disposizione le caselle riempite dai calciatori over 23 in rosa. Castagnini dovrà sfoltire prima di intervenire con nuovi acquisti (nel caso in cui gli obiettivi siano d’esperienza).

LEGGI ANCHE

PALERMO – SALA, E’ FATTA

PALERMO, MARCONI: “SCONFITTA COL PISA? SIAMO SERENI: NESSUN DRAMMA”

PALERMO, UFFICIALE PIGLIACELLI