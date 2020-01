Gianni Ricciardo non è al meglio per la gara contro il Roccella. Secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, l’attaccante del Palermo non si è allenato venerdì a causa di un affaticamento muscolare.

Nulla di grave, si è preferito non farlo forzare dopo il test del giovedì, però è un piccolo campanello d’allarme sulle condizioni fisichie di un giocatore che ha estrema necessità di tornare al gol, soprattutto su azione. Il dubbio resta, ma dovrebbe partire dal primo minuto contro il Roccella.

Il modulo con la difesa a 3, poi, sembra essere quello scelto da Pergolizzi, anche se sarà decisivo l’ultimo allenamento di sabato per sciogliere i dubbi. A centrocampo i dubbi sono molteplici, con quattro/cinque giocatori tutti papabili per giocare.

In avanti, Silipo conserva qualche chance di giocare, anche se Felici è stato provato in più ruoli durante la settimana e non ha particolari problemi fisici. Floriano è confermato titolare per il debutto al “Renzo Barbera”.

