“Sforzini o Ricciardo, il rebus di Pergolizzi”. Questo il titolo principale della pagina dedicato dal Giornale di Sicilia, che oltre alle prove di formazione, alle curiosità statistiche (5 nuovi marcatori nel 2020 – il totale ora è di 17) e a un curioso spazio amarcord in chiave carnevale, si concentra sul possibile ballottaggio per l’attacco del Palermo.

PALERMO E SAVOIA: TRE “TAPPE CONDIVISE”

Perché come sottolineato da Benedetto Giardina nel proprio articolo, dall’emergenza all’abbondanza il passo è breve: “Dopo quasi un mese in balia delle assenze, il Palermo si ritrova ora dinanzi un ballottaggio per nulla semplice da risolvere: Sforzini o Ricciardo? Il primo, in assenza del titolare, ha dimostrato di poter garantire gol e fisicità da punta centrale. Il secondo, appena rientrato dallo stop forzato delle ultime settimane, scalpita”.

Di certo nel tridente provato da Pergolizzi c’è spazio solo per uno dei due, anche se per il momento la bilancia pende a favore di un ingresso graduale di Ricciardo per fare fargli ritrovare i 90 minuti. Il bomber messinese è comunque reduce da alcuni mesi complicati: è ancora il miglior marcatore rosanero (9 reti in 18 presenze) ma non segna su azione dal 3 novembre.

E la formazione? Nella doppia seduta Pergolizzi ha lavorato sul 4-3-3, reinserendo Doda in gruppo (ma abbondantemente fasciato al ginocchio) e provandolo prima sulla sinistra con Langella a destra e poi facendo tornare a destra, il suo ruolo più congeniale. Ricciardo invece è stato provato nella seconda seduta in un tridente tutto over, con Floriano e Ficarrotta.

