MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La carriera di Santana si chiude qui. Il Palermo saluta l’argentino e gli spalanca le porte dello staff tecnico, quello del settore giovanile, dove inizierà un nuovo percorso”. Così scrive Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che l’argentino è giunto alla decisione di smettere non senza difficoltà.

Santana ha incontrato il presidente Mirri, l’a.d. Sagramola, il d.s. Castagnini e l’allenatore Filippi; si è preso una notte di tempo per pensarci e poi ha fatto sapere di non voler più continuare come calciatore. Finisce una carriera lunga 22 anni, dagli esordi in Argentina nel 1999 fino all’epilogo dei playoff in Serie C. Per l’ex capitano si apre ora un nuovo capitolo.

Santana diventerà allenatore nel settore giovanile ma è ancora da definire quale formazione gli verrà affidata. Intanto dovrà frequentare il corso per l’abilitazione. La società ha già iniziato a valutare se sia possibile ottenere deroghe prima del conseguimento del patentino Uefa B.

LEGGI ANCHE

SANTANA SI RITIRA, TUTTI I RECORD COL PALERMO

SANTANA SI RITIRA, SARÀ ALLENATORE NEL SETTORE GIOVANILE

I MIGLIORI GOL DI SANTANA COL PALERMO / VIDEO