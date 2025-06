GdS - "Tante piccole in Serie B, ma guai a pensare che sarà tutto facile" ​​

Con la salvezza della Sampdoria, il quadro della Serie B 2025/26 è ormai chiaro. Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza la situazione in vista della prossima stagione e avverte: c’è chi sostiene che per il Palermo la strada verso la Serie A sia in discesa. Un’illusione pericolosa: l’assenza di grandi squadre non garantisce affatto un cammino agevole.

La storia del campionato cadetto insegna che le insidie nascono proprio dai club meno quotati e le sorprese sono dietro l’angolo, come dimostrato dal Pisa lo scorso anno. Lo stesso Palermo ha spesso faticato contro le cosiddette ‘piccole’, lasciando per strada punti pesanti anche al “Barbera”.

Inzaghi è atteso in città a giorni, con tanto di presentazione ufficiale. Toccherà a lui dare una svolta non solo tecnica, ma soprattutto mentale, a una squadra che negli ultimi anni ha faticato a scrollarsi di dosso limiti strutturali e caratteriali. La base c’è, ma serve molto di più per vincere.





Mentalità vincente e attenzione alle insidie

Il Palermo dovrà cambiare approccio: servono giocatori abituati alla pressione e capaci di affrontare l’intero campionato con intensità e lucidità. L’errore più grande sarebbe pensare che, in assenza di corazzate, la promozione sarà una formalità. La B resta un torneo lungo, tortuoso, logorante, in cui l’aspetto mentale è spesso decisivo quanto quello tecnico. L’atteggiamento giusto sarà la vera chiave del successo.

