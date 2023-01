MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“C’erano tanti motivi per festeggiare dopo la vittoria di Ascoli, ma mezz’ora dopo la fine della partita, è arrivata la notizia della morte di Vito Chimenti. E la festa s’è spenta subito”.

Scrive così Luigi Butera sul ‘Giornale di Sicilia’ per raccontare il pomeriggio di domenica 29 gennaio, in cui i tifosi hanno prima esultato per la grande vittoria esterna, ma che poi si sono visti arrivare una pessima notizia, che ha chiaramente spostato l’attenzione (e si è visto anche dalle interazioni social) sul personaggio che era Vito Chimenti.

Corini e Brunori ieri gli hanno dedicato la vittoria. “Sarebbe bello che gliene dedicassero altre da qui alla fine della stagione”. Anche perché Chimenti tiferà da lassù per il Palermo, che ora si affaccia anche alla zona playoff. E sogna con le magie di Brunori, proprio come quelle di Chimenti.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LE NEWS SULLE ULTIME ORE DI MERCATO

ASCOLI – PALERMO, GLI HIGHLIGHTS

ADDIO VITO CHIMENTI, IL RICORDO DI GUIDO MONASTRA

ADDIO VITO CHIMENTI, IL RICORDO DI VITOGOL