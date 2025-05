Gela, Valenti: “Siamo carichi. Venafro forte, dobbiamo avere più fame di loro”

Il Gela sta vivendo l’ultima settimana di attesa prima di tornare finalmente in campo dopo quasi un mese di stop per giocarsi la fase nazionale dei play off. Ne abbiamo parlato con il portierone Federico Valenti.

In questa lunga pausa è stato difficile tenere alta la concentrazione…

“Siamo fermi da fine aprile e sicuramente è pesante, non è facile. Perdi il ritmo gara, ma ti manca anche il contatto con i tifosi e l’adrenalina della domenica. Non è facile tenere sempre alta la concentrazione ma il mister ed il suo staff, così come la società, sono stati bravi a farci sentire sempre sul pezzo”.





Questa è la settimana che finalmente porta alla partita…

“Finalmente! È una settimana importante che ci condurrà a questo nuovo mini-torneo. Siamo veramente carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo. Vogliamo fare bene e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Affronterete un avversario di livello…

“Il Venafro è una squadra che praticamente ogni stagione arriva alla fase nazionale dei play off. Una rosa di tutto rispetto, forte in ogni reparto. Dal canto nostro dobbiamo dimostrare di avere più fame e voglia di lottare palla su palla”.

Che partita sarà considerando che ci sarà poi il ritorno?

“Abbiamo visto le immagini del Venafro nei play off del girone, una squadra tosta che non molla mai. Sono arrivati quarti ma hanno vinto entrambe le gare degli spareggi in trasferta. Siamo consapevoli della difficoltà di questa gara, dovremo restare tranquilli e sfruttare la nostra esperienza. In tanti abbiamo giocato in altri campionati e molti dei miei compagni hanno già vinto la fase nazionale degli spareggi”.