MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Intervistato da Pianetamilan.it, l’ex centrocampista del Catania Giacomo Tedesco torna a parlare della sua esperienza rossazzurra e del rapporto con la tifoseria del Palermo: squadra in cui ha militato dal ’94 al ’97.

“Ho giocato due anni a Catania – afferma . E sicuramente ha dato un po’ di fastidio ai palermitani, però io amo la Sicilia e il sud n generale. Ho fatto delle stagioni strepitose solo con le squadre del Sud. Ho avuto una parentesi al Bologna, una grandissima piazza. Sono stato lì 5 mesi ma non sentivo ‘mia’ la città. Mi mancavano il calore, i fischi, le critiche, tutti questi elementi che mi facevano esaltare”.

“Quindi sia Palermo, sia Catania, Salerno, Trapani… tutte le piazze ‘mie’, quelle del Sud, mi rendevano orgoglioso di essere quello che sono – prosegue -. E spero che altre squadre possano riemergere. La Sicilia, ad esempio, non ha nessuna squadra in Serie B. Stiamo attraversando un momento difficile, a differenza di anni quali il 2004, il 2005, dove c’erano tre squadre siciliane in Serie A: Catania, Messina e Palermo. Adesso sono quasi tutte del Nord, eccezion fatta per il Cagliari e il Napoli”, ha concluso.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IN PROGRAMMA L’AMICHERVOLE CON LA SALERNITANA: MANCA SOLO L’UFFICIALITA’