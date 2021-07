MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Luca Ficarrotta è un nuovo calciatore del Giarre. Il palermitano che ha contribuito alla promozione in Serie C del Palermo riparte da una nuova avventura in Sicilia. Ecco parte del comunicato: “Giarre 1946 è lieta di comunicare l’ingaggio del calciatore Luca Ficarrotta, esterno destro offensivo, nato a Palermo il 30 agosto 1990″.

Le prime parole di Ficarrotta

“Del Giarre – spiega l’ex Palermo -, già dall’impatto positivo con il Presidente e con il Direttore, mi ha convinto l’organizzazione e la precisione nei dettagli. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”.

Il post del Giarre

