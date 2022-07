MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) ringrazia l’esercito e in particolare il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino per l’accordo raggiunto riguardante l’esigenza dei giornalisti di seguire in maniera più approfondita il ritiro del Palermo Calcio al Tenente Onorato di Boccadifalco.

L’accordo prevede l’apertura alla stampa di alcuni allenamenti: “L’intesa raggiunta è frutto di una sinergia che ha funzionato e, soprattutto, della disponibilità mostrata dai vertici dell’Esercito dinanzi alle esigenze degli operatori dell’informazione”. Queste le parole di Gaetano Rizzo, Nadia La Malfa e Nino Randazzo, rispettivamente presidente regionale, provinciale di Palermo e consigliere nazionale dell’Ussi, nonché Roberto Gueli, presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.