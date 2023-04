MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Appena due giocatori squalificati (Faraoni e Sernicola), ma gli interventi disciplinari in Serie A non mancano. Il Giudice sportivo di Serie A ha reso note le decisioni dopo la 31a giornata e spicca la squalifica per Marco Landucci (vice di Massimiliano Allegri), sanzionato con un turno di stop e multa per aver rivolto insulti a Luciano Spalletti.

Landucci (si legge nel referto) “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.

Ben 6 le società multate: le sanzioni più pesanti sono a carico della Juventus (per cori di matrice territoriale e cori offensivi rivolti al direttore di gara) e della Roma (per lancio sia di oggetti contro i settori della tifoseria avversaria sia di fumogeni sul terreno di gioco). Non risulta invece alcuna segnalazione di cori razzisti invece in riferimento a Lazio – Torino dopo il caso Karamoh.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SOCIETA’

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 30° del secondo tempo, costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni, per avere, inoltre, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria.

