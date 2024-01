Giuntoli aggiustatutto: risolto il problema sulle fasce | Il top player giunge a Torino

Giunge in Piemonte il terzino che aspettavano da mesi. Il tecnico può finalmente giocare col suo modulo preferito.

Sin da quando è approdato nella scorsa estate a Torino, Cristiano Giuntoli, ha avuto come obiettivo principale quello di rinforzare le fasce laterali della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante, però, questa esigenza, ha dovuto poi spostare tutte le attenzioni sulla linea mediana del campo.

Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli di certo non hanno facilitato il suo percorso iniziale alla Juventus. Dopo un inizio traballante in cui trovare dei degni sostituti in squadra sembrava una chimera, il tecnico toscano è riuscito a valorizzare sempre di più tutti gli elementi presenti in rosa.

In modo particolare, Miretti, Rabiot, McKennie e Locatelli su tutti, hanno dimostrato di avere le qualità giuste per portare in alto i colori bianconeri. Attualmente, la squadra, si trova al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Inter che continua a dominare su più fronti.

Per questo motivo, Cristiano Giuntoli, ritrovandosi quasi ad una settimana alla fine del calciomercato invernale, potrebbe portare a Torino dei gioiellini al fine di dare ad Allegri le risorse di cui ha bisogno per provare a strappare lo Scudetto ai nerazzurri.

Yildiz on, Iling e Kean out

Attualmente, però, il tecnico toscano, valorizzando tutti i suoi elementi presenti in squadra si è lasciato catturare da uno in particolare: Yildiz. Il turco, infatti, sembra stia superando tutte le gerarchie per diventare uno dei titolari inamovibili dei bianconeri.

Nonostante contro il Lecce non abbia brillato così come accaduto nelle altre partite, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile. Il solo fatto che non sia stato ceduto, dimostra quanto Giuntoli sia arguto anche nel prevenire cessioni che poi potrebbero rivelarsi dannose per il proseguo del campionato. Altri elementi che invece sembrano essere ancora in bilico senza conoscere in modo certo il futuro sono Iling Junior e Moise Kean.

Owen Wijndal sempre più vicino

Per i due calciatori, infatti non essendoci un posto da titolari certi in squadra, potrebbero aprirsi le porte ad una cessione imminente. Si è parlato nei giorni scorsi di un interesse del Monza e del Bologna per il giovane attaccante della Nazionale italiana mentre, sirene di Premier League, erano state avvertite per l’esterno offensivo.

Ad oggi, però, sono ancora in squadra pronti a dare un contributo ad Allegri e ai compagni. Sebbene Cristiano Giuntoli quindi si stia muovendo in maniera attenta e meticolosa, sull’altra sponda ovvero quella granata, la dirigenza del Torino sta lavorando in modo arguto per regalare ad Ivan Jurić gli elementi di cui ha bisogno sia nell’immediato che in futuro. Infatti, secondo quanto riportato da tuttosport, Owen Wijndal dell’Anversa sarebbe l’obiettivo per giugno.