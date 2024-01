Addio Zielinski? Nessun problema | Il Napoli ha in pugno un campione

Il polacco può partire senza problemi. La società ha trovato il suo sostituto: un vero top player che milita in Serie A.

Uno dei calciatori che sembra essere ormai in rottura con il Napoli è il centrocampista polacco Piotr Zieliński. Quest’ultimo, ha un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e per questo potrebbe approdare a parametro zero altrove.

Nei giorni scorsi, si è parlato incessantemente di un interesse dell’Inter che, con i colpi a parametro zero si dimostra essere una delle squadre più argute. La coppia formata da Piero Ausilio e Beppe Marotta, infatti, negli ultimi anni ha dimostrato di essere estremamente abile nel valorizzare i giocatori acquisendoli senza pagare il cartellino.

Basti pensare che negli ultimi tempi, due su tutti sono stati i giocatori che ormai sono imprescindibili per Inzaghi. Stiamo parlando del centrocampista turco a Hakan Çalhanoğlu e dell’attaccante francese Marcus Thuram.

Zieliński, nella scorsa estate, sembrerebbe aver rifiutato anche delle importanti offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Il suo obiettivo è ed era quello di restare a Napoli cercando di convincere la società anche a prolungare il contratto per il futuro.

L’importanza di Piotr

Al momento, però, questa opzione sembra essere stata rimandata o del tutto annullata in quanto non ci sarebbero presupposti contrattuali ed economici per andare avanti. I tifosi partenopei, però, sarebbero ben felici di poterlo avere in squadra anche nei prossimi anni. Il suo contributo, infatti, è sempre stato provvidenziale anche soprattutto quando nello scorso anno gli azzurri trionfarono con il terzo Scudetto della loro storia, giunto dopo ben 33 anni di attesa.

Piotr, infatti, è stato fondamentale per i tre tecnici degli ultimi anni ovvero Spalletti, Garcia e Mazzarri. Parte quasi sempre dal primo minuto e dà veramente tutto sé stesso in campo pur non essendo più un grande finalizzatore come accaduto negli anni scorsi.

Żurkowski sulle orme di Zieliński

È un vero uomo spogliatoio che, non ha mai nascosto la sua indole da leader seppur a Napoli ci sia un altro indiscusso capitano che porta il nome di Giovanni Di Lorenzo. Ma qualora Piotr Zieliński dovesse partire e andare altrove, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe avere già qualche idea per rinforzare il suo centrocampo.

Secondo indiscrezioni trapelate sul web, per restare in ottica Polonia, la dirigenza azzurra potrebbe puntare gli occhi su Szymon Piotr Żurkowski dell’Empoli che, nell’ultima partita di campionato contro il Monza si è reso protagonista di una tripletta straordinaria.