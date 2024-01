Marotta on fire | Beffato il Milan: il nuovo bomber vola in nerazzurro

Il dirigente dell’Inter fa l’ennesimo sgambetto ai rossoneri. Il gioiellino ha scelto la squadra di Inzaghi per il futuro.

Beppe Marotta è sicuramente uno dei dirigenti più apprezzati in Italia e in Europa. Si è sempre fatto conoscere sia quando era la Sampdoria che quando era la Juventus ancor prima di approdare all’Inter, per le sue grandi doti soprattutto nel mettere a segno importanti colpi a parametro zero.

Basti pensare che da quando è arrivato a Milano, infatti, è diventato una certezza per la società. Alcuni giocatori come il turco Hakan Çalhanoğlu e il francese Marcus Thuram, sono la dimostrazione che tesserare calciatori solo con l’ingaggio può essere un’arma saggia e produttiva nel tempo.

Il primo, giunto in maglia nerazzurra dopo la sua esperienza al Milan, sembra essere rivitalizzato soprattutto in questa stagione in cui è diventato il rigorista principale della squadra del tecnico piacentino.

L’attaccante francese, invece, è arrivato alla Pinetina con una grandissima responsabilità sulle spalle: sostituire Romelu Lukaku. Non è un mistero, infatti, che i nerazzurri volevano assicurarsi il centravanti belga anche per questa stagione, sempre attraverso la formula del prestito dal Chelsea.

L’ambizione dell’Inter

Tiago Pinto, però, ha bruciato sia la concorrenza dell’Inter che quella bianconera della Juventus. È riuscito a strappare Lukaku e a portarlo nella Roma al fianco di Paulo Dybala. Thuram, però, nonostante non possa essere parte integrante del duo LuLa, con Lautaro Martínez sta mostrando che anche la nuova coppia ThuLa, funziona alla grande.

C’è una sinergia in mezzo al campo, un alto tasso tecnico ed un livello estremamente alto. I tifosi, infatti, sono pienamente d’accordo nel considerare l’Inter di quest’anno una squadra temibile su più fronti. Nonostante la squadra non possa competere anche in Coppa Italia in quanto sconfitta dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, può ancora dire la sua in campionato e soprattutto in Champions League.

Taremi vicino ai nerazzurri

Marotta, in questo momento, sembrerebbe lavorare in modo assiduo anche per il futuro e, puntare ancora ai parametri zero si rivela essere il suo cavallo di battaglia. Infatti, sembra che ci sia un interesse ormai palesato da tempo per il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski che proprio a giugno vedrà il suo contratto scadere con i partenopei.

Come se non bastasse, sembrerebbe che Marotta voglia fare un nuovo scherzo ai cugini rossoneri. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’Inter avrebbe trovato un accordo con l’attaccante iraniano del Porto Mehdi Taremi il cui contratto scadrà a giugno. Anche il Milan, nei mesi scorsi, sembrava interessato al calciatore che poteva giungere per essere il vice Giroud.