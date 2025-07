Gomis: “L’infortunio è alle spalle. Inzaghi ha le idee chiare”

Parla Alfred Gomis. Il portiere senegalese del Palermo è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club durante il ritiro in Valle d’Aosta, condividendo sensazioni positive sul lavoro svolto finora, sul suo infortunio e sull’impatto del nuovo allenatore, Inzaghi.

“Sono molto contento di essere tornato e di avere la possibilità di lavorare di nuovo – ha detto Gomis – Il gruppo sta lavorando bene, stiamo conoscendo i nuovi arrivati, anche se per ora sono pochi, e stiamo cercando di ritrovare certezze, assimilando i meccanismi del nuovo allenatore”.

Il portiere ha sottolineato l’importanza del clima che si respira in ritiro: “Iniziare la stagione con questa energia è fondamentale. Anche i tifosi ci stanno seguendo con grande passione e questo entusiasmo dobbiamo continuare a coltivarlo”.





Un passaggio anche sul recente infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo la scorsa stagione: “Gli infortuni fanno parte del calcio, il mio è stato solo un incidente di percorso, ormai superato. Ringrazio i compagni, che mi stanno trasmettendo energia positiva: sono davvero felice”.

Parole al miele anche per Inzaghi: “Non devo certo presentarlo io. Ha idee molto chiare, lo ha dimostrato anche lo scorso anno con il Pisa facendo qualcosa di straordinario, e non è stata la prima volta. Speriamo che possa fare lo stesso qui, per raggiungere qualcosa di mitico, che questa città merita”.

Infine, Gomis si è soffermato sull’importanza della tifoseria e della proprietà: “I tifosi possono fare la differenza, sono sempre fondamentali. Abbiamo chiuso male la scorsa stagione, ma è bastata la scintilla dell’arrivo di Inzaghi per riaccendere l’entusiasmo. E poi avere una proprietà come il City Group è un valore aggiunto: giocare partite come quella contro il Manchester sarà un lusso e daremo tutto”.

