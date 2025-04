Gravina: “Avere stadi moderni è la sfida più urgente di cui il calcio ha bisogno”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto durante il convegno “Stadi intelligenti e sostenibili” e ha parlato dell’urgenza di rinnovare gli impianti in vista di Euro 2032.

“Quella di avere stadi moderni è la sfida più urgente di cui il calcio ha bisogno – afferma – . Riqualificare questi spazi non può essere visto solo come un aspetto per migliorare lo sport e il calcio, ma come un elemento che contribuisca a migliorare l’economia e la socialità del paese. Anche questo ha spinto federazione a candidarsi per Euro 2032″.

“L’Agorà nel mondo antico era più di una piazza, era un luogo di confronto e partecipazione, uno spazio di aggregazione e di identità. Per questo mi auguro che allo stesso mondo uno stadio moderno, più accogliente e ospitale, possa diventare la nuova agorà delle nostre città“, conclude Gravina.





