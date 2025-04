Palermo, Gomis è tornato: primo allenamento a Torretta / VIDEO

Alfred Gomis è tornato a Palermo. Il portiere, reduce da un grave infortunio, ha svolto una seduta personalizzata in mattinata nel centro sportivo di Torretta. Il suo rientro si avvicina.

Gomis, a inizio marzo, era tornato ad allenarsi in campo dopo il lungo infortunio e l’operazione subita. Sedute personalizzate in solitaria che lo hanno avvicinato al ritorno in campo. Ora il rientro a Palermo: l’obiettivo è quello di tornare a disposizione per le ultime partite della stagione.

Gomis, ad agosto, aveva riportato la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il portiere è stato operato, poi ha iniziato il lungo iter riabilitativo. Ci sono voluti sei mesi di recupero e fisioterapia per vederlo nuovamente in campo.





