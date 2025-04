Serie D, Pidatella (Sancataldese): “La rabbia ci deve fare reagire subito”

Battuta d’arresto per la Sancataldese nell’ultima giornata di Serie D Girone I e situazione in classifica che torna a farsi complicata. I verdeamaranto restano infatti a quota 29 punti che oggi significherebbe dover giocare il playout, a -2 dalla zona salvezza.

La sconfitta per la Sancataldese è arrivata sul campo dell’Igea che si è imposta per 2 – 0 grazie ad un rigore di Calafiore e alla rete nel finale di Currò. Giovedì, non si gioca domenica per la Pasqua, i verdeamaranto ospiteranno il Sant’Agata in uno scontro salvezza delicatissimo.

Orazio Pidatella, tecnico della Sancataldese, ha commentato: “Sconfitta meritata, nonostante un discreto primo tempo pur con molti errori, ma nella ripresa non siamo entrati in campo. Sapevamo che avevamo di fronte una squadra che voleva chiudere il discorso salvezza e noi siamo stati poca cosa. Dobbiamo trasformare questa delusione in rabbia in vista della partita di giovedì che per noi è fondamentale”.





Pidatella parla del campionato: “Sapevamo che avremmo dovuto lottare fino all’ultima giornata per la salvezza, dobbiamo subito rialzarci. Questo è un torneo davvero difficile ed equilibrato, nelle ultime cinque partite abbiamo fatto 10 punti che è una media importante, ma dobbiamo ritrovare il giusto atteggiamento. Un calo che può essere fisiologico, ma bisogna rialzarsi subito perché è solo un incidente di percorso”.

