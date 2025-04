Serie D, Campanella (Nissa): “Reagire subito con l’Enna, vogliamo consolidare il sesto posto”

La Nissa, nonostante la battuta d’arresto dell’ultimo turno sul campo della Reggina, resta tra le rivelazioni del campionato di Serie D Girone I. Al momento, da neopromossa, fatta eccezione per il Siracusa capolista, è la prima delle squadre siciliane del girone.

I biancoscudati sono reduci da una sconfitta per 3 – 1 al “Granillo” di Reggio Calabria. Partita subito in discesa per i calabresi che sbloccano con Ragusa e lo stesso ex Messina raddoppia in avvio di ripresa. Ad un quarto d’ora dalla fine Bieto dimezza lo svantaggio ma nel finale Renelus firma il tris che chiude i conti.

Nissa che a tre giornate dalla fine occupa la sesta posizione a -6, che potenzialmente possono diventare tre perché la Vibonese deve riposare, dalla zona playoff che sarebbe stata la ciliegina sulla torta. I biancoscudati invece giovedì sfideranno l’Enna tra le mura amiche.





Giovanni Campanella, allenatore della Nissa, ha commentato così: “Non abbiamo dato quello che solitamente abbiamo dimostrato nelle ultime settimane, ma per quello che si è visto in campo il risultato è troppo pesante. Questa sconfitta mi dispiace soprattutto per gli oltre 300 tifosi che sono venuti a sostenerci, ma dobbiamo accettarla serenamente”.

Campanella parla della prossima sfida: “Siamo felici di tornare subito in campo, giovedì con l’Enna sarà importante tornare a fare risultato. Sappiamo che arrivare in zona play off è impossibile, ma l’obiettivo minimo deve essere consolidare il sesto posto”.

LEGGI ANCHE

ACIREALE, CHIANESE: “DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”

IGEA, PANARELLI: “PARTITA PERFETTA NEL MOMENTO CRUCIALE DEL CAMPIONATO”