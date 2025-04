Serie D, Mazzamuto (Paternò): “Entusiasta di questa squadra. Vorremmo alzare asticella…”

Alla fine della stagione regolare del campionato di Serie D Girone I mancano appena tre giornate ed il Paternò ha già festeggiato la permanenza nella categoria arrivando a quota 42 punti a -1 dal sesto posto occupato dalla Nissa.

I rossazzurri nell’ultimo turno si sono imposti per 3 – 2 sul campo del Licata inguaiandolo nella lotta salvezza. Partita rocambolesca con i gialloblù avanti a metà primo tempo con Bianco e pari etneo firmato da Panarello prima dell’intervallo. Nella ripresa Retucci completa la rimonta e Guida firma il tris a venti dalla fine, solo all’80’ segna Tozaj per il definitivo 2-3.

Ivan Mazzamuto, presidente del Paternò, si è detto entusiasta: “Soltanto un paio di stagioni fa su questo campo eravamo stati costretti a dire addio alla Serie D, adesso festeggiamo la salvezza matematica. Sono felice e orgoglioso della squadra, sia per l’ultima vittoria che per tutto il campionato”.





Mazzamuto fa un bilancio: “Siamo reduci dalla scorsa annata dove abbiamo vinto la Coppa Italia di categoria e conquistato la promozione in D, adesso la salvezza con tre giornate di anticipo. L’obiettivo è continuare in questo progetto cercando di alzare l’asticella, ma per farlo abbiamo bisogno di tante cose, in primis di un campo adeguato. Non abbiamo un campo d’allenamento e uno stadio fatiscente. Se prima non si sistemano queste cose, non si può pensare di fare tanto altro”.

LEGGI ANCHE

ACIREALE, CHIANESE: “DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”

IGEA, PANARELLI: “PARTITA PERFETTA NEL MOMENTO CRUCIALE DEL CAMPIONATO”