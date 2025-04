Palermo, Lund entra in diffida: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo di Serie B ha comunicato i provvedimenti presi durante la 33a giornata di campionato: per il Palermo bisogna tenere d’occhio la situazione di Kristoffer Lund. Il terzino è stato ammonito per la quarta volta in stagione durante il match contro il Bari ed è dunque entrato in diffida. Quella di Lund si aggiunge alle già note diffide di Blin, Gomes e Nikolaou.

Un’eventuale prossima ammonizione, con conseguente squalifica dello statunitense, potrebbe creare problemi ai rosa. Nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, infatti, manca un vero sostituto naturale, almeno fino al rientro dall’infortunio di Di Francesco, che in alcune occasioni ha già ricoperto quella posizione durante la stagione.

Gli squalificati che non potranno entrare in campo durante la 34a giornata sono ben 11: Bardi, Bertola, Cella, Cigarini, Cistana, Favasuli, Girma, Magnino, Okwonko, Palmieri e Pittarello.





Tra le decisioni del Giudice Sportivo, anche le ammende di 5.000 euro per Cosenza e Mantova. I calabresi sono stati multati “per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato petardo, tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco”.

I lombardi, invece “per avere alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore limitrofo alla panchina della squadra avversaria, per tutta la durata della gara, rivolto ai componenti della stessa panchina espressioni gravemente offensive; per avere inoltre suoi sostenitori al minuto 1 del primo tempo, lanciato in fumogeno nel terreno di giuoco”.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO DURA SOLO 60′