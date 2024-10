Grella: “Pelligra ha investito sul Catania grazie a un ex Palermo”

Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, è intervenuto durante la presentazione del libro ” Girotondo Rossoazzurro” di Orazio Provini, toccando diversi argomenti, su tutti i motivi che hanno portato la famiglia Pelligra a investire sul Catania.

“Inizialmente conoscevo Catania come avversario – afferma – la spinta più forte affinché la famiglia investisse su Catania è partita da un ex calciatore del Palermo, questo ti fa capire le potenzialità di questo club”. Grella fa riferimento a Mark Bresciano, che ha vestito la maglia rosanero per quattro stagioni, collezionando 104 presenze.

“Il signor Bresciano si assume una responsabilità nei confronti di Pelligra – ammette – . Penso a lui quando le cose non vanno sul verso giusto perché so la difficoltà che può avere nei rapporti con il presidente Pelligra”.





