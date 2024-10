Catania, scherzetto da un ex Palermo: Boscaglia espugna il “Massimino”

Roberto Boscaglia non poteva sognare debutto migliore. Il nuovo allenatore del Latina è riuscito nell’impresa di vincere contro il Catania, ancora imbattuto tra le mura amiche.

Boscaglia è diventato l’allenatore del Latina pochi giorni fa e il cambio di passo si è fatto sentire da subito. Un gol di Ercolano, segnato al minuto 61, è stato decisivo per interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive e consegnare tre punti d’oro ai laziali.

Una sconfitta inaspettata per il Catania, che era imbattuto al “Massimino” in campionato. Uno ‘scherzetto’ dell’ex Palermo Boscaglia, che sulla panchina rosanero ha collezionato 26 partite (tra cui il derby storico finito 1 – 1 con il solo Matranga come sostituzione a causa del Covid).





