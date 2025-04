Serie D, il Favara pensa positivo. Vaccaro: “Meriteremmo di più ma riusciremo a salvarci”

Il campionato di Serie D girone I si avvia alle battute finali e tra le squadre ancora in cerca della permanenza nella categoria c’è la CastrumFavara che ha vissuto una stagione altalenante e vuole mantenere il vantaggio sulla zona “calda”. Ne abbiamo parlato con Francesco Vaccaro, a detta di molti tra i migliori difensori per prestazioni del girone.

Qual è il suo bilancio personale di questa stagione?

“Finora il bilancio è positivo, sia a livello personale ma anche a livello di squadra. Tuttavia, al momento, la nostra posizione in classifica non rispecchia quello che abbiamo dimostrato finora in campo, per le note vicende”.





Nell’ultima gara un pari con la Sancataldese che vi ha lasciato un po’ d’amaro in bocca…

“Con i verdeamaranto è arrivato un pareggio, ma non possiamo rimproverarci nulla. Abbiamo dato tutto, la prestazione è stata importante, oggettivamente purtroppo ci è mancata solo la vittoria”.

Sembravate ad un passo dalla salvezza, il ritiro dell’Akragas ha rimesso tutto in ballo…

“Come accennavo prima, le note vicende ci hanno spostato in una posizione di classifica che non meritiamo. Purtroppo queste situazioni succedono spesso e dobbiamo superarle. Fino alla fine non ci dovrà mancare il giusto atteggiamento e lo spirito di sacrificio che ci hanno contraddistinto finora”.

Domenica dovrete vedervela con un’Igea in forma…

“Sicuramente avremo di fronte una squadra forte, con calciatori di spessore e di categoria. Penso però che a fare la differenza devono essere obbligatoriamente le nostre motivazioni che saranno superiori alle loro, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo”.

