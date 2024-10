Palermo femminile, sconfitta in extemis: il Matera vince 3 – 4

Il Palermo femminile crolla in casa in extremis contro il Matera Women per 3 – 4 nel match valido per l’8a giornata di campionato.

La squadra allenata da Rosalia Pipitone è andata in vantaggio grazie ad un calcio di rigore al 8′ minuto, realizzato da Piro. Gli ospiti raggiungono i rosa al 15′ grazie alla rete di Sgaramella, dieci minuti dopo il Matera completa la momentanea rimonta con il gol di Sjostrom. Al 37′ arriva il gol del pareggio delle rosanero grazie alla doppietta questa volta su calcio di punizione di Piro.

La ripresa si apre col vantaggio della squadra avversaria al 59′ con la rete di Chiapperini. A 20′ minuti dalla fine i rosa rimettono la partita in parità con la realizzazione di Incontrera. Al 90′ arriva il gol vittoria del Matera Women, grazie a Trotta.





Per le rosanero è la terza sconfitta in campionato. Il Palermo scivola momentaneamente al settimo posto in classifica, a quota 12 punti.

Pipitone commenta cosi la sconfitta: “Dispiace perché è stata una partita combattuta, all’ultimo minuto abbiamo colpito una traversa. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, adesso ci aspetta una partita difficile contro il Gelbison.

