Repubblica – “Dionisi lancia la sfida a Grosso: l’incrocio del destino per i tecnici”

“Due allenatori che si daranno battaglia, entrambi in lotta contro un vecchio amore mai dimenticato e con il cuore diviso a metà tra un risultato da conquistare per il presente e un passato che fa riemergere più di un sorriso attraverso i ricordi”. Con queste parole l’edizione odierna di Repubblica introduce la sfida tra Palermo e Sassuolo.

Anzi, un appuntamento speciale per Grosso e Dionisi che incontrano il loro passato. “Da una parte Alessio Dionisi, alla guida del Palermo dopo aver allenato il Sassuolo per tre stagioni nel massimo campionato, ma con alterne fortune; dall’altra, Fabio Grosso che vuole trascinare gli emiliani in A dopo aver illuminato da giovane quel “Barbera” in cui è esploso da calciatore e in cui arriverà da avversario”, si legge.

Il quotidiano analizza anche le motivazioni in gioco. “Questione di matematica per il Sassuolo, a 72 punti, che abbandonerà i cadetti già domenica, dopo un solo anno, se batte il Palermo e se la squadra di D’Angelo (a 55) non vince contro la Sampdoria”.





“Una sfida dal peso decisamente differente per il Palermo, a quota 42, che cerca il secondo trionfo di fila in chiave playoff. L’ultimo successo contro la Salernitana ha consentito di piazzarsi settimi e di tornare nella zona clou, ma a meno due c’è il Bari nono intenzionato al sorpasso e ottavo il Cesena (a 42 come il Palermo) nell’ultima posizione valida per gli spareggi”.