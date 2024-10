Nuova avventura per Boscaglia: ha firmato con il Latina / UFFICIALE

Nuova avventura per Roberto Boscaglia. L’ex allenatore del Palermo riparte da Latina, firmando un contratto biennale. Finisce così la ricerca del nuovo allenatore in casa Latina, che dopo la sconfitta contro l’Altamura aveva esonerato Raffaele Padalino.

L’ultima esperienza di Boscaglia era stata all’Ancona, nella scorsa stagione. Una breve e dimenticabile parentesi: cinque partite con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Boscaglia torna nel Girone C dove aveva allenato per l’ultima volta nella stagione 2023/24: cinque partite col Foggia (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte).

Boscaglia trova un Latina che occupa il terzultimo posto in classifica. Sono stati sette i punti conquistati in questo inizio di stagione e l’ultima posizione, occupata dalla Juventus Next Gen, e soltanto un punto sotto.

LA NOTA DEL LATINA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Latina Calcio 1932 Official (@latinacalcio1932official)

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI