“Mobility Expo”, aperta la mostra di auto a piazza Verdi

L’Assessore Comunale alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti, e l’Assessore Comunale al Turismo e Sport, Alessandro Anello, insieme a Dario Pennica, Direttore della

rivista Sicilia Motori – organizzatore della manifestazione – hanno inaugurato il “Mobility Expo by SM”, la mostra di auto elettriche ed elettrificate in corso di svolgimento a piazza Verdi, nello spazio antistante il Teatro Massimo di Palermo, e che proseguirà sino a domenica notte.

“Una rassegna importante per la città – ha dichiarato l’Assessore Comunale alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti – perché contribuisce in maniera concreta alla diffusione della cultura della sostenibilità nella mobilità, offrendo ai cittadini una panoramica qualificata ed agli operatori di settori un’opportunità per le proprie imprese. L’amministrazione comunale sostiene convinta la manifestazione di Sicilia Motori e stiamo già lavorando insieme per le future edizioni”.

“Siamo orgogliosi di continuare il nostro impegno, iniziato 15 anni addietro, a favore della mobilità sostenibile – ha detto Dario Pennica, Direttore di Sicilia Motori – ed è stato possibile organizzare il Mobility Expo grazie alle case automobilistiche che con dealers di Palermo ci hanno rinnovato la loro fiducia, scegliendo di far debuttare qui modelli in anteprima nazionale. E ovviamente ringrazio l’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione e la Soprintendenza ai Beni Culturali per avere ritenuto di autorizzare lo svolgimento davanti la maestosità del Teatro Massimo. Uno scenario straordinario. L’immediato grande afflusso di pubblico è la migliore soddisfazione che stiamo ottenendo. Ne siamo entusiasti”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI