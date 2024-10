Meluso: “Corini profilo di alto livello, non capisco come mai non sia ancora ‘esploso'”

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli tra le altre, è stato intervistato per TuttoB.come e ha parlato di Eugenio Corini, allenatore che ha poco firmato con la Cremonese e che conosce bene per averci lavorato in passato.

“La Cremonese negli ultimi anni ha sempre avuto allenatori di ottimo livello – afferma – . Corini è stato un grande calciatore, che ha ottenuto molto di più di quanto, viceversa, non abbia ottenuto da tecnico, cosa di cui non riesco a darmi una risposta perché lo reputo un profilo di alto livello – io peraltro l’ho avuto a Frosinone – non solo per la B ma anche per la A. Non capisco come mai non sia ancora ‘esploso’, a differenza di Dionisi, piuttosto che Zanetti; tutti tecnici emergenti come lo stesso Corini”.

Corini ha avuto un buon impatto sulla panchina della Cremonese. I grigiorossi hanno infatti vinto su un campo ostico come quello della Juve Stabia grazie a un gol dell’ex rosanero Vazquez.

