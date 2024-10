(AGGIORNATO IL 24 OTTOBRE, ORE 13.01). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Reggiana, match valido per la 10a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento sabato 26 ottobre, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia (Verre); Insigne, Henry, Di Francesco.

Indisponibili: Di Bartolo, Gomis, Blin, Saric

Squalificati: /

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Fontanarosa; Ignacchiti, Stulac, Sersanti; Marras, Girma; Vido.

Indisponibili: Shaibu, Gondo, Rozzio, Sampirisi

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha pareggiato contro il Modena. Il tecnico deve però fare delle valutazioni in vista del turno infrasettimanale. Il Palermo torna in campo mercoledì sul campo del Mantova, quindi vanno gestite le energie. Il sistema di gioco è sempre il 4-3-3.

DIFESA

In porta c’è Desplanches, mentre a destra è confermato Diakité. Al centro ci sono sempre Baniya e Nikolaou. Sulla sinistra dovrebbe tornare Lund dal primo minuto, con Ceccaroni in panchina.

CENTROCAMPO

Segre e Gomes sembrano sicuri del posto, mentre c’è qualche dubbio sulla mezzala sinistra. Verre è tornato ad allenarsi solo mercoledì dopo la botta presa a Modena; Dionisi potrebbe quindi scegliere di non rischiarlo (anche in vista dell’infrasettimanale), preferendogli Ranocchia.

ATTACCO

Insigne è in un momento magico, il posto a destra è suo. Di Francesco sta tornando quello di inizio stagione, anche lui va verso la conferma. Al centro dovrebbe giocare ancora Henry, considerato che Brunori non è al meglio per un problema fisico.

