Repubblica – “La meteora Vido sulla strada dei rosa a caccia dei tre punti”

“Ci sarà anche chi ha vestito il rosanero in una recente parentesi di carriera, senza però lasciare un segno indelebile. Anzi, venendo rispedito al mittente. Si tratta di Luca Vido”.

Queste le parole di Repubblica sull’ex calciatore rosanero, Luca Vido, prossimo avversario in campionato è in un buon momento dopo l’ultima doppietta con cui ha battuto il Frosinone.

“Una doppietta per piegare i ciociari e ritrovare una vittoria che latitava da due mesi, dal 2-0 rifilato al Brescia ad agosto. Cinque gare senza successi per poi rialzarsi”.

“Applausi dagli spalti e a scena aperta, tutti per l’attaccante che ha interrotto il digiuno dopo oltre un anno. Per l’esattezza, erano ben 421 giorni senza timbrare il cartellino in B, dal penalty realizzato al 90esimo contro il Como il 26 agosto 2023 per il 2-2 finale”.

“Quattrocento e ventuno giorni si diceva: un’infinità di tempo per Vido che sempre contro i lariani – ma quando militava nella Spal nel 2022 -, aveva segnato l’ultima volta da titolare.

“Occhio al “gol dell’ex”, quindi, soprattutto se questi ha il dente avvelenato per una riconferma che non è mai arrivata”, si legge.