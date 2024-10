Oroscopo del Palermo: i “tori” trascinano i rosa, le stelle “scelgono” Brunori

I segni zodiacali possono influenzare in qualche modo anche le prestazioni dei giocatori in modi curiosi e imprevedibili. Alcuni segni trarranno vantaggio da un allineamento astrale positivo, mentre altri dovranno fare i conti con qualche sfida extra. E il Palermo? Le stelle danno speranze, ma come sempre sarà il campo a parlare. Vediamo come potrebbero comportarsi i rosanero, segno per segno, e quale potrebbe essere la migliore formazione per la partita contro la Reggiana.

Ariete (Peda)

L’energia di Marte ti renderebbe carico e combattivo, caro Patryk. Peccato che sei infortunato, poteva essere la partita del tuo rilancio: speriamo in un prossimo rientro.

Toro (Nedelcearu, Lund, Ranocchia, Vasic, Le Douaron, Di Mariano, Insigne)

Settimana di grande stabilità, Toro! Ionuț e Kristoffer saranno solidi come rocce in difesa, mentre Filippo può dare creatività e ordine a centrocampo. L’attacco, con Le Douaron, Di Mariano e Insigne, sarà letale se riusciranno a seguire l’ispirazione di Venere, che porta eleganza nei movimenti. Il Palermo può vincere? Con tutto questo contributo taurino, sembra proprio di sì!

Gemelli (Diakité, Saric, Di Francesco)

Giornata complicata, Gemelli, ma non mancherà la capacità di adattarti. Salim sarà instancabile sulla fascia, mentre Dario e Federico dovranno cercare di mantenere la concentrazione.

Cancro (Appuah)

Stredair, potrebbe essere una partita importante grazie all’influsso lunare. Ti senti finalmente in sintonia con i compagni.

Leone (Nikolaou, Gomes)

Le stelle indicano una settimana brillante per voi, Leoni! Dimitrios sarà in gran forma e trasmetterà sicurezza alla retroguardia. Claudio, con la tua energia, sarai il motore del centrocampo, recuperando palloni e distribuendo gioco con autorità. Se continuerai a ruggire così, le chance di vittorie sono alte.

Vergine (Gomis, Pierozzi, Buttaro, Blin, Henry)

Nonostante qualche infortunio che ha colpito i nati sotto questo segno (ciao, Alfred e Alexis), il perfezionismo tipico della Vergine si farà sentire in chi scenderà in campo. Thomas Henry, anche se la tua forma non è al massimo, potresti sorprenderci con un colpo di genio. Tuttavia, sarà una partita più difficile per i Vergine, il che potrebbe influenzare l’esito del match.

Bilancia (Lucioni)

Fabio, equilibrio è la parola chiave per te. Se riuscirai ad andare in campo la tua esperienza ti permetterà di leggere la partita con intelligenza e mantenere la calma nei momenti più intensi. Gli astri ti invitano a gestire la difesa con autorità, evitando errori.

Scorpione (Brunori)

Matteo, preparati a essere… velenoso! Mercurio ti regala rapidità di pensiero e precisione, mentre Marte ti infonde quella giusta aggressività per fare male agli avversari. Hai tutte le carte in regola per segnare e guidare il Palermo verso una prestazione convincente. Un gol è praticamente scritto nelle stelle.

Sagittario (Ceccaroni)

Ottimista e sempre pronto all’avventura, Pietro, questa settimana dovrai essere la guida spirituale della difesa. La tua visione del gioco e la tua capacità di posizionamento ti permetteranno di anticipare gli avversari. Le stelle prevedono una prestazione solida, che potrebbe aiutare il Palermo a mantenere la porta inviolata.

Capricorno (Sirigu, Verre)

Se non riuscirete ad andare in campo sarete comunque i “padri saggi” della squadra trasmettendo sicurezza e fiducia ai compagni, mentre Verre porterà disciplina e dedizione a centrocampo. Il Palermo potrà contare su di voi nei momenti difficili della partita.

Acquario (Nespola, Baniya, Segre)

Le stelle premiano Jacopo Segre con il suo stile mai banale: potrebbe essere la chiave per ribaltare la partita in favore del Palermo. Una prestazione brillante è all’orizzonte!

Pesci (Desplanches, Di Bartolo)

Sebastiano, con Nettuno nel tuo segno, le stelle ti consigliano di affidarti al tuo istinto per difendere la porta. Nonostante qualche incertezza, ti farai trovare pronto nei momenti decisivi. Il Palermo potrebbe fare affidamento sulla tua prestazione per mantenere inviolata la porta, ma occhio alla distrazione.

Formazione consigliata: Desplanches (Pesci); Diakité (Gemelli), Nedelcearu (Toro), Nikolaou (Leone), Lund (Toro); Gomes (Leone), Ranocchia (Toro), Segre (Acquario); Le Douaron (Toro), Brunori (Scorpione), Di Mariano (Toro).