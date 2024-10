Palermo, Verre recupera in vista della Reggiana: smaltita la “botta” di Modena

Valerio Verre c’è e spera di essere l’arma in più di Alessio Dionisi già per la sfida con la Reggiana. Il centrocampista sembra aver recuperato totalmente la botta di Modena che lo aveva costretto a lasciare il campo.

Un recupero in extremis quello di Verre, tra i migliori dello scorso match e ora possibile candidato per il prossimo l’incontro. Il centrocampista, infatti, ieri è tornato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Potrebbe essere inserito, quindi, sin da subito nella lista dei convocati ma possibilmente potrebbe partire dalla panchina dando spazio a chi è al 100%. Non è escluso comunque uno spezzone di partita, magari in corsa per trovare la giocata vincente.